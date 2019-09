Floor van Kempens topmerrie Paragon overleden

Floor van Kempen heeft afscheid moeten nemen van Paragon (Gribaldi x Zonneglans). Met deze merrie maakte ze haar sportieve doorbraak en daarnaast werd Paragon ingezet in de fokkerij. Haar bekendste nakomeling is Geronimo (v. Bordeaux) waarmee Van Kempen succesvol uitkomt in de Lichte Tour. Paragon werd 22 jaar oud.

De door B.W. Hartogh uit Lingeschoten gefokte Paragon werd in 2000 algemeen kampioen van Utrecht en vervolgens derde op de NMK. De merrie genoot haar opleiding onder Anne Franssen. In de Pavo Cup voor vierjarigen werden ze vijfde en een jaar later bij vijfjarigen derde. Beide jaren was Paragon de beste merrie. Franssen bracht Paragon uit tot en met de Lichte Tour.

Van Z1 naar Lichte Tour

In 2010 nam Floor van Kempen de teugels over. Het duo begon in de klasse Z1 en vervolgens ging het in een stroomversnelling: na enkele maanden kwamen ze uit bij de young riders en daarna volgde de overstap naar de Lichte Tour. Na haar wedstrijdcarrière genoot Paragon van haar pension en werd daarnaast ingezet in de fokkerij, de laatste jaren door middel van ICSI.

Nakomelingen

Het eerste veulen dat Van Kempen (via embryotransplantatie) uit Paragon fokte was Geronimo. Met deze hengst won ze onder andere Nederlands brons in het Z2 en nogmaals brons op het NK ZZ-Zwaar. Inmiddels komen ze met 70%-plusscores succesvol uit in de Lichte Tour. Daarna bracht Paragon Humphrey (v. Don Schufro), Jones (v. Ferdeaux), Louboutin (v. Geniaal), Niro-Lady (v. De Niro), Notre-Dame (v. De Niro), O’Fleau Junior( v. Fleau de Baian), Original (v. Total US), Olivia (v. Bordeaux) en Osaka (v. Total US).

