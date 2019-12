Fokker George Brohier overleden

Op de Facebook pagina van Jean Luc Dufour wordt het overlijden van George Brohier bekend gemaakt. Afgelopen donderdag overleed de man die aan de wieg stond van de Pierreville fokkerij.

Brohier is er in zijn lange carrière in geslaagd om een ​​aantal grote internationale springpaarden voort te brengen zoals Rouge Pierreville (v. Ultimo van ter Moude) loopt 1.60m onder Matias Laroca, Leopold Pierreville (v. Adelfos) loopt in het 1.45 onder Blance Dubois Levy. En de bij het Selle Français goedgekeurde hengstsen Hello Pierreville (v. Olisco) en Arpège Pierreville (v. Uriel).

Jean Luc Dufour schrijft in zijn bericht: “George had in 2005 besloten met pensioen te gaan en hij had besloten me al zijn fokactiviteiten te verkopen, wat voor mij een echte springplank was.”

Bekijk hier het Facebookbericht:



Bron: Horses.nl/FB Jean Luc Dufour