Fokker Jan Poppen overleden

Op 18 mei is tuigpaardfokker en liefhebber Jan Poppen uit Zwartsluis overleden. Samen met zijn vader Hilbrand Poppen werd Jan in 1999 onderscheiden met de titel Tuigpaardfokker van het Jaar. Jan Poppen werd 73 jaar.

Jan Poppen begon zijn tuigpaardfokkerij rond 1989 met de aanschaf van de tuigpaardmerrie Melvira (keur preferent prestatie van Iregon x Oregon). Hij kocht deze merrie bij Gerrit Steenhagen in Almelo. Zoals Jan zelf weleens vertelde, was dat meer als een grap bedoeld. Uiteindelijk ging Jan Poppen zeer serieus aan de slag als tuigpaardfokker en Melvira bracht hem naast de concourspaarden Zwieber (v. Strawinsky) en Ibus (v. Renovo) ook de KWPN goedgekeurde hengst Gelviro (v. Renovo) die naast fokhengst ook een zeer verdienstelijk concourspaard was en het tot ereklassepaard bracht.

Tweede stam

Na verloop van tijd kocht Jan Poppen de merrie Zendrini (keur preferent van Proloog) en ook daar zette hij een succesvolle fokkerij mee op. Zendrini bracht hem 12 veulens waaronder drie keur preferente merries. Een ervan was de Factor-dochter Kendini die als tweejarige en als driejarige NMK Kampioen was en ook daar wist Jan Poppen een goedgekeurde KWPN-hengst uit te fokken.

Stuurboord

Dat was Stuurboord die naast een succesvol concourspaard ook een succesvolle dekhengst is. Jan Poppen verkocht zowel Kendini als Stuurboord aan hengstenhouderij Landzicht in Giessenburg van Martin en Mark de Groot en daar wist de stam van Jan Poppen ook te floreren. Mede door de paarden uit die fokkerij brachten Martin en Mark het tot Fokkers van het Jaar 2017.

Bron: KWPN