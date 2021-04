Fokker John Deenen (57) overleden

Afgelopen vrijdag is John Deenen overleden. De in 2019 tot Fokker van het Jaar uitgeroepen Deenen werd 57 jaar oud. Hij fokte onder andere de goedgekeurde hengsten Las Vegas (Ferdeaux x Wynton), Indrigo (Negro x Jazz) en Crosby (Chippendale x Flemmingh).

John Deenen laat zijn echtgenote Lisette en kinderen Daan en Fleur na. De uitvaart vindt donderdag in besloten kring plaats. Afscheid nemen is mogelijk door middel van een erehaag. Rond 12 uur is er een stoet gepland vanaf de binnenbaan van de stal naar de begraafplaats van Heijen.

Herdenkingen en livestream

Herdenkingen aan John Deenen kunnen hier worden geplaatst. De dienst is te volgen via een livestream.

Bron: Hores.nl/FB