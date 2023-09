Op 17 september is fokker Klaas Bakker overleden. Klaas genoot bekendheid als fan Ferwâlde-fokker waarbij zijn paarden de hele wereld over gingen. Hij fokte in zijn leven ruim 170 veulens. De fokkerswens om een stamboekhengst en een Modelmerrie te fokken gingen voor Klaas Bakker beiden in vervulling, waarbij hij met drie Kroonjuwelen nog een opmerkelijke prestatie aan 50 jaar fokkerij toevoegde. Klaas werd 80 jaar.

Klaas Bakker fokte succesvol met de merrielijnen 2 en 97 waaruit negen Preferente merries kwamen, waaronder ook Kroonjuwelen Zamerinska fan Ferwâlde Ster Preferent (Tsjerk 328 x Oege 267) en Gerbrich fan Ferwâlde Ster Preferent (Tsjerk 328 x Wypke 277) die met Grytsje fan Ferwâlde Model AA (v. Doaitsen 420) ook een Modelmerrie aan de fokkerij van Klaas toevoegde. De stammoeder Grytsje fan Skuzum Ster Preferent (Wypke 277 x Mark 232) werd ook Kroonjuweel dankzij 15 veulens met de stalnaam fan Ferwâlde, waaronder negen Ster werden.

Hengsten Wypke en Rients

Klaas bouwde zijn fokkerij op met de in 1975 aangekochte Onori Model Preferent (v. Gabe 221) en Ali Ster Preferent (v. Hotse 223) uit de merrielijn van Anne Brouwer, stam 2. Onori is een halfzus van Murk 194 en uit haar fokte Klaas Bakker Wypke 277 (v. Lammert 260). Ali bracht Rients 270 (v. Hearke 254), die tot zijn overlijden in 1999 de oogappel van de stal bleef. Beide hengsten werden op afstammelingen afgekeurd, iets wat tegenwoordig niet snel meer gebeurd. “Daarmee voorkom je niet alleen dat hengsten onterecht worden afgekeurd, het zorgt er ook voor dat bloedlijnen behouden blijven voor de fokkerij”, aldus Klaas in een interview met Phryso van 2018 over Zamarinska. “De paarden uit mijn laag zijn heel werklustig, soms zelfs fel, maar altijd eerlijk in de omgang.”

Fokkerij gaat door

Kinderen had Klaas niet, maar Albertus en Martien Timmer en hun kinderen Arend en Cindy beschouwde hij als familie en zij zetten zijn fokkerij door. Ze trokken 25 jaar geleden bij hem in op de boerderij in Ferwoude toen het zicht van Klaas door een aandoening aan de oogzenuw afnam. Martien – jarenlang actief jurylid bij het KFPS – reed vanaf haar 16e zijn paarden en was in de jaren 80 van de vorige eeuw met Rients 270 het eerste Friese paard in de Z-dressuur in Friesland.

Bron: Phryso