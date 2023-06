Fokker Ronald Nowee (68) overleden

Ronald Nowee is afgelopen zaterdag (3 juni 2023) overleden na een lang ziekbed. Samen met vrouw Els was Ronald Nowee twintig jaar zeer fanatiek fokker en de man achter Stoeterij Het Maalwater in Oude Niedorp. In 2013 stopte het echtpaar Nowee met fokken (om gezondheidsredenen en het ontbreken van opvolging) en in 2018 werd de stoeterij verkocht.

Stoeterij Maalwater stond aan de basis van onder meer de goedgekeurde 1.60-hengsten Alicante (v. Casall) en C-Trenton Z (v. Carthago) en de internationaal springende zusjes Elke Maria, Eline-Maria en HorseTelex Carmen-Maria.

Ook de 1,60m.-springpaarden Charley (v. Calido) van Johnny Pals, Cristel (v. Diamant de Semilly) van Jerome Guery, MTM Como No (v. Cornet Obolensky) werden op Stoeterij Het Maalwater geboren. In totaal fokte het echtpaar Nowee twintig paarden die 1,50m. of hoger sprongen.

Dressuurpaarden

De stal staat ook te boek als fokker van onder andere de Grand Prix-dressuurpaarden Torricelli (v. Florestan I) van Lotje Schoots en Genesis Begijnhoeve (v. Jazz) van Tommie van Puijenbroek en Golden Dancer de la Fazenda (v. Bretton Woods) van Thalia Rockx.

250 KWPN-paarden

Volgens de KWPN-database heeft Stoeterij Het Maalwater rond de 250 KWPN-paarden gefokt. Dertien prestatiemerries (daaronder ook de moeder van de Grand Prix-paarden Ben Johnson en Dion Johnson bijvoorbeeld), acht preferente merries en zeventien elitemerries werden geboren bij familie Nowee.

Nowee fokte al jaren niet meer actief, maar ook in de laatste jaren volgde hij de sport en de fokkerij nog altijd. Zo deelde hij bijna wekelijks trots op social media de sportresultaten van zijn fokproducten.

Bron: Horses.nl