Fokker Tonny Aan de Stegge (71) overleden

Tonny Aan de Stegge (71) is afgelopen dinsdag plotseling overleden. De oprichter en directeur van Bouwbedrijf Aan de Stegge was succesvol fokker van dressuurpaarden, zo staat hij onder andere te boek als fokker van Trakehner hengstenkeuringskampioen Kaiser Milton (v. Millennium) en de Westfaalse premiehengst Archacon (v. Apache).

Aan de Stegge fokte met een aantal merries die hij overnam van de in 2008 overleden Henk Spekenbrink. “Henk Spekenbrink was een goede vriend van me en ik heb de laatste drie merries bij zijn vrouw Sien gekocht, daaronder ook de moeder van Kaiser Milton”, vertelde Aan de Stegge eerder in een interview met De Paardenkrant. Uit de moeder van Kaiser Milton fokte hij ook nog de hengst Kavalli, die eveneens voor het Trakehner Verband is goedgekeurd.

Bron: Horses.nl