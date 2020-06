Fokker van Florestan I Eberhard Schulte-Böcker overleden

Op 3 juni is Eberhard Schulte-Böcker op 88-jarige leeftijd gestorven. Het beroemste fokproduct van de uit Rheinland afkomstige Schulte-Böcker is de legendarische Florestan I (v. Fidelio). De hengst die bekend staat als een beetje eigenwijs, was van onschatbare waarde voor de internationale fokkerij. Het paard is in 2012 op 26-jarige leeftijd overleden.

De liefde voor paarden en fokken heeft Schulte-Böcker van zijn vader gekregen die een paardenfanaat en een zeer succesvolle fokker was. Zijn vader fokte 360 koudbloedhengsten.

Succesvol als jong paard

Florestan I zag in 1986 het levenslicht in de stallen van Eberhard en Grit Schulte-Böcker. Op 2,5-jarige leeftijd werd de hengst kampioen op de Rheinischen Hauptköring en daar werd hij verkocht aan Landgestüt Nordrhein-Westfalen. Het jaar daarop maakte Florestan I zijn verwachtingen in de Hengstleistungsprüfung meer dan waar en werd zowel in de dressuur- als springindex bovenaan geplaatst.

Vele sportpaarden voortgebracht

Florestan I is zelf nooit in de sport uitgebracht, maar zijn nakomelingen hebben vele sportprestaties behaald. In Duitsland zijn al tegen de 2500 nakomelingen als sportpaard geregistreerd. De nakomelingen van de Rheinlander vallen op door de goede rijdbaarheid, werkwilligheid en de kwaliteitsvolle basisgangen.

Grand Prix-zonen

Florestan I heeft vele nakomelingen die het hoogste niveau in de sport hebben bereikt. Glock’s Flirt (mv. Gauguin de Lully) van Hans Peter Minderhoud, Floriano (mv. Weinberg) van Steffen Peters, Florett As (mv. Urofino) en Floresco NRW (mv. Rosenkavalier) van Patrik Kittel, Fernandez (mv. Weinberg) van Charlotte Dujardin en Fabriano (mv. Angelo xx) van Renate Vogelsang.

