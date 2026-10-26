‘Fokker van het jaar’ Herman van der Scheer (80) overleden

Vijf dagen voordat hij 81 jaar zou worden, is de gepassioneerde paardenman Herman van der Scheer overleden. Hij werd afgelopen augustus nog gehuldigd als fokker van het jaar van KWPN-regio Oost.

KWPN Door

De fokker uit Kamperveen was een paardenman in hart en nieren. Op jonge leeftijd was hij al actief in de sport en reed hij bij de Deltaruiters, samen met andere succesvolle paardenmannen als Gertjan van Olst en Mense Toering.

Gekeurde hengsten

Samen met zijn te vroeg overleden vriend Cas Koers richtte Herman van der Scheer zich jarenlang met veel succes op het scouten en voorstellen van jonge hengsten voor de hengstenkeuring. Ook met onder meer Benny Wezenberg en Egbert Schep was hij een vaste inzender op de hengstenkeuringen. Zo kreeg Herman heel wat hengsten goedgekeurd bij het KWPN, waaronder Kenwood, Zeno, Esteban, Zélote VDL, Nijinski, Homme d’Amour, de later erkende Grand Prix-hengst Aristoteles V en de uit eigen fokkerij komende hengsten Cosmos en Innocent. Deze laatstgenoemde Zambesi-zoon had hij samen met collega-hengstenopfokker Egbert Schep, en komt uit een stam die deze fokker begon met de Lucky Boy xx-dochter Oludine.

In de loop der jaren heeft Herman meerdere stammen ingezet voor zijn fokkerij en heeft hij ook bewezen goed met de tijd mee te gaan. In zowel de aanlegtesten, op de keuringen als in de sport hebben zijn fokproducten al goed gepresteerd. Zo fokte Herman onder meer de 1,50/1,60 m.-paarden Vechta, Grieg S, Ivaludine S, Kariludine S, Insigne S en zelfs het Olympische springpaard Valinski S van Matt Williams.

Fokker van het jaar 2026

Op de fokkerijdag van KWPN Regio Oost werd Herman van der Scheer nog voor het voetlicht gehaald als Fokker van het Jaar 2026. Met deze oeuvreprijs werd hij geëerd voor zijn jarenlange inzet en verdiensten in de paardenwereld.

Bron: KWPN