Fokker Willem Dekker (67) overleden

Sportpaardenfokker Willem Dekker is overleden. Hij overleed na een lange periode van ziek zijn op 67-jarige leeftijd.

Dekker richtte zich samen met zijn vrouw Anja en zijn dochters Mariëlle en Yvette vanuit het Noord-Hollandse Benningbroek op de fokkerij van spring- en dressuurpaarden. Uit zijn fokkerij zijn onder meer de goedgekeurde hengsten Hernandez TN (v. Kannan), Fire King WD (v. Toulon) en Kaiden Leva WD (v.Kannan) voortgekomen.

Veulenveiling Prinsjesdag

Vanaf 2008 maakte Willem deel uit van het bestuur van Veulenveiling Prinsjesdag. “Hij bleek naast een groot paardenliefhebber ook een echte verbinder te zijn. Willem ging graag mee op pad met de selecteurs en kende vele collega-fokkers”, laat Veulenveiling Prinsjesdag in een bericht weten. “Hij was een man die hield van aanpakken en een heel groot doorzettingsvermogen had. Tot op het laatst toe bleef Willem betrokken en enthousiast voor de Veulenveiling Prinsjesdag.”

Bron: Prinsjesdag.eu