Fokker Willy Taets overleden aan gevolgen auto-ongeluk

De Belgische springpaardenfokker Willy Taets overleed vorige week aan de gevolgen van een eenzijdig auto-ongeval. Taets was de trotse fokker van onder andere Hello Sanctos.

De getalenteerde Hello Sanctos is een zoon van Quasimodo van de Molendreef. Met Scott Brash tekende de SBS-ruin voor meer dan 20 internationale zeges, waarvan meerdere in de Grote Prijs van de Global Champions Tour. Hello Sanctos was eveneens het eerste paard dat zegevierde in de Rolex Grand Slam.

De Olympische Spelen 2016 in Rio de Janeiro waren het laatste grote kampioenschap van Hello Sanctos.

Willy Taets ontving in 2015 de Rolex-prijs van de World Breeding Federation for Sport Horses voor beste springpaardenfokker van het jaar. Taets werd 87 jaar.

