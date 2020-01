Fokmerrie Brentina op 25-jarige leeftijd overleden

De Hawtins Stud heeft afscheid genomen van de Hannoveraanse Brentina (v. Brentano II). De merrie is een paar dagen voor haar 26e verjaardag overleden. Voor Judith Davis valt het afscheid zwaar. ''Het was hartverscheurend om afscheid te nemen van een merrie, die vanaf het begin centraal stond in ons fokprogramma en die altijd mijn favoriet was.''

De paard was een leermeester voor andere veulens. Davis: ”Ze was een geweldige moeder en ze was vaak de merrie waar de andere veulens naar keken bij het spenen.”

Herinnering

Davis: Ik zal nooit de dag vergeten waarop Brentina naar de Hawtins Stud kwam. Het was ontroerend om aan haar nette manen te zien dat haar fokker Rolf Woeste ervoor gezorgd had dat ze er op haar best uitzag.”

Bron: Horses.nl/Facebook Hawtins Stud