Fokster Linda Heida (62) overleden

Fokster Linda Heida uit het Friese Oldeholtpade is vandaag, een paar weken voor haar 63ste verjaardag, overleden. Samen met man Jelke Heida boekte Linda Heida grote successen in de fokkerij, en dat met slechts enkele fokmerries.

Twee kampioenshengsten (KWPN-kampioen Wamberto en DSP-kampioen Olympic Fire) en de basis achter Blue Hors Zack (de moeder van Zack werd door Heida gefokt), een premiehengst (Perle), meerdere Grand Prix-paarden in zowel de spring- als de dressuursport (de springhengst Talan en de dressuurpaarden Cupido RS2 en Witschge) en dan nog meer dan dertig paarden die Z-of hoger lopen.

Met zo’n resultatenlijst in zowel de spring- als de dressuurrichting zou je verwachten dat op de stal van Jelke en Linda Heida elk jaar een flink aantal veulens worden geboren, maar niets is minder waar. Het waren er elk jaar maar twee of maximaal drie.

Super oog

In een interview met De Paardenkrant vertelde Jelke Heida dit voorjaar dat de successen in de fokkerij ook grotendeels aan vrouw Linda toe te schrijven waren. “Zij heeft werkelijk een super oog. Toen Wamberto een paar weken oud was, riep ze me naar de wei en zei: als hij heel blijft, wordt dit de kampioen van Nederland. En zo gebeurde het ook.”

Mooie successen op de laatste hengstenkeuring

Op de afgelopen KWPN Hengstenkeuring was er opnieuw groot succes voor de Heida-fokkerij: drie fokproducten haalden de tweede bezichtiging. De dressuurhengst Perle (Kjento x Tuschinski) werd geprimeerd en de springhengst Pasquino van de Hagenhorst (Hardrock Z x Eldorado van de Zeshoek), die het echtpaar Heida samen met Herman Verhagen fokte, aangewezen.

Vanwege haar ziekte kon Linda Heida haar fokproducten helaas niet live zien op de hengstenkeuring in Den Bosch, maar vanuit huis zag Linda Heida de successen van haar paarden en genoot: “De hengstenkeuring was echt een lichtpunt in deze zware tijd”, aldus Jelke Heida.

Het afscheid van Linda Heida zal in besloten kring plaatsvinden.

Bron: Horses.nl