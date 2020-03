Fractuur kogelgewricht wordt Billy Buckingham (12) fataal

The Billy Stud heeft de pas twaalfjarige Billy Buckingham (Billy Congo x Clover Hill) op zondag 22 maart moeten laten inslapen. De AES-gefokte ruin liep een fractuur in het kogelgewricht op. Billy Buckingham nam met William Funnell in het zadel deel aan de Wereldruiterspelen van 2018 in Tryon en nam deze maand met Pippa Funnell nog deel aan de Sunshine Tour in Vejer de la Frontera.

“We zijn gebroken van verdriet om een paard te verliezen dat geboren is bij Donal Barnwell en zich heeft ontwikkeld tot de ster die hij was. Buckingham bracht William naar zijn eerste Wereldruiterspelen in Tryon en sprong meerdere Nations Cup-wedstrijden voor Groot-Brittannië. Hij gaf ons in 2018 een heel speciale dag door het winnen van de Shira’aa Hickstead Derby”, aldus Billy Stud.

Bron: Horses.nl/The Billy Stud