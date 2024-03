Frankrijk’s voormalig bondscoach Jean-Maurice Bonneau (64) overleden

Vandaag bereikte de hippische wereld het droevige nieuws dat Jean-Marie Bonneau op 64-jarige leeftijd onverwachts is overleden. Ooit begonnen als professioneel springruiter, maar uiteindelijk vond Bonneau in het trainen van anderen zijn ware passie. Als coach en chef d'équipe was hij dan ook uiterst succesvol.

In zijn actieve jaren als springruiter bouwde Jean-Marie een mooie carrière op. In 1995 haalde hij team brons op de Europese kampioenschappen in St.Gallen samen met Hermé Godignon, Yves Bost en Alexandra Ledermann.

Succesvol als coach

Van 2000 tot 2006 werkte Bonneau als bondscoach van het Franse team, dat in 2002 goud won op de Wereld Kampioenschappen in Jerez de la Frontera. In 2003 was er team zilver op de Europese Kampioenschappen in Donaueschingen. Daarna hielp hij in 2011 het Braziliaanse team aan zilver op de Pan-Amerikaanse Spelen. In 2016 was hij als privétrainer van Kevin Staut en Phillipe Rozier aanwezig op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

Young Riders Academy

In 2021 werd Bonneau aangesteld als technisch adviseur bij de Young Riders Academy, een rol die hij graag op zich nam. Hij wilde iets terug doen voor de sport, zijn ervaringen delen. Op social media schrijft Eleonora Ottaviani namens de Academy: “We willen de mooie persoon die hij was herdenken en de diepgaande invloed die hij had op de Young Riders Academy en de paardensport.”

Bron: World of Showjumping