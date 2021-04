Frans teampaard Roi de Coeur overleden

Het internationale dressuurpaard Roi de Coeur (Schwadroneur x Donauwind) van Dominique d'Esmé is op 27-jarige leeftijd overleden. De in Denemarken gefokte Trakehner, een volle broer van de elitehengst Blue Hors Hertug, vertegenwoordigde Frankrijk onder andere op de Europese kampioenschappen in Hagen (2005) en de Wereldruiterspelen in Aken (2006).

Dominique d’Esmé bracht Roi de Coeur in februari 2004 voor het eerst in de Grand Prix aan start. De combinatie groeide al snel door tot een vaste waarde voor het Franse dressuurteam. Ze kwamen aan start in onder andere Stadl Paura, Saumur, Lipica, Rotterdam, Hickstead, Donaueschingen, Stuttgart en Compiègne. d’Esmé reed de ruin daarnaast op de wereldbekerwedstrijden in Londen, Mechelen, ‘s-Hertogenbosch en Maastricht.

Hoogtepunen

Hoogtepunten waren het EK in Hagen en de WEG in Aken. Op beide kampioenschappen kwalificeerden d’Esmé en Roi de Coeur zich voor de Grand Prix Spécial. In 2012 ging de ruin met sportief pensioen, dat hij bij zijn amazone doorbracht in Pont l’Évêque.

Bron: Dressprod/Horses.nl