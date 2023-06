Friese Grand Prix-hengst Wiebert (16) overleden

De Friese hengst Wiebert (Maiko 373 x Brandus 345) is op Stoeterij Adelprag in Zuid-Afrika overleden. De Grand Prix-hengst maakte vorig jaar augustus na het verkort onderzoek promotie tot KFPS stamboekhengst. Wiebert werd zestien jaar oud.

Wybren van Ass, zoals de geboortenaam van Wiebert 527 luidt, werd geboren bij familie Schaefer in Duitsland en stond vanaf 2015 bij Stoeterij Adelprag van eigenaar Nic Pienaar en amazone Chere Burger op stal. Hij is een zoon van Maiko 373 uit Tinneke van ’t Riet Stb Preferent Prestatie (Brandus 345 x Tjimme 275) die Kroonjuweel is, ook dubbel Prestatie, met onder andere twee Sport Elite- en drie Sport-nakomelingen.

Gentleman

Naast zijn fraaie afstamming uit een sportieve moederlijn werd Wiebert 527 geroemd om zijn sportaanleg, zijn leergierige en bijzonder vriendelijke karakter. Hij gedroeg zich als een ‘gentleman’, zo staat hij in zijn rapport van het verkort onderzoek beschreven.

Vermoedelijk hartfalen

Na zijn goedkeuring werd Wiebert 527 voor de dekdienst ingezet. Het vermoeden is dat hartfalen een einde heeft gemaakt aan zijn nog prille carrière.

