Friese hengst Aan 416 overleden

Op de Hengstenkeuring 2025 kreeg de friese hengst Aan 416 ondanks afwezigheid vanwege zijn 25-jarige leeftijd nog een passend afscheid van het grote publiek. In mei overleed de hengst van de familie Bosma in Kollumerzwaag. Met zoon Reinder 452, kleinzoon Ulbrân 502 en achterkleinzonen Jimte 533, Kanne 534 en Menso 542 heeft hij de genen in de mannelijke lijn ruimschoots doorgegeven. In de vrouwelijke lijn leverde hij 2 Modelmerries, een Preferente- en een Prestatie merrie, 50 merries en 28 hengsten werden Ster en 13 nakomelingen van Aan 416 haalden het Sportpredicaat. Twee kregen AAA achter hun naam.

In totaal bracht Aan 416 zijn totaal op 1145 nakomelingen. Aan 416 werd geboren in het jaar 2000 bij de familie Veltman in Suameer. Hij kreeg in 2003 zijn goedkeuring en vijf jaar later, in 2008 zijn definitieve goedkeuring. De zoon van Abe 346 – die ook bij hengstenhouderij familie Bosma op stal stond – komt uit Dieke V. een Stermerrie van Jurjen 303, merriestam 44. Aan 416 had een verwantschap van 16.7% en hoorde daarmee tot de hengsten in de populatie met het allerlaagste verwantschap. Zijn vader Abe 346 werd 29 jaar, grootvader Jillis 301 haalde de leeftijd van 25 jaar.

Bron: KFPS