Friese hengst Fetse 349 overleden

Nog een maand en dan had de Friese hengst Fetse 349 de respectabele leeftijd bereikt van 28 jaar. De zoon van Feitse 293 Preferent haalde dat net niet. Op 17 februari is de Sporthengst gestorven, bij Quantum Stud in Zuid-Afrika.

Fetse 349 werd geboren in 1993 als Frits B. in de stal van Jan Bosma uit St. Nicolaasga. Hij kwam uit een befaamde tuigfamilie met moeder Ordina B. Ster (v. Djurre 284) en grootmoeder Erma Model Preferent (v. Reitse 272), die grote kampioenschappen behaalden in het tuig met Jan Bosma.

Nationaal kampioen

Fetse 349 stond ter dekking bij Hengstenhouder Frits de Jong die ook mede-eigenaar was en met de hengst succesvol in het tuig reed. Zo werden ze nationaal kampioen in 1999 met het klavertje drie bestaande uit Nanno 372, Olof 315 én Fetse 349. In 2011 verhuisde de hengst naar Zuid-Afrika naar Quantum Stud waar de families Bosma en De Jong hun hengst nog opzochten.

Goedgekeurde zonen

De nalatenschap van Fetse 349 is behoorlijk. Na zijn goedkeuring in 1996 werd 2001 zijn topjaar waarbij hij 203 merries dekte. Zijn totaal aantal dekkingen kwam op ruim 1.700. Met zijn goedgekeurde zonen Teeuwis 389 Sport (vader van Mewes 438), Time 398, Wobke 403 en Ymte 407 stroomt zijn bloed door veel Friese paarden. Daarbij leverde hij 15 Preferente merries, zeven Modelmerries, twee Kroon en acht Sportpaarden af en was zijn Sterpercentage 46%.

