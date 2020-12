Friese hengst Jorn (17) overleden

KFPS stamboekhengst Jorn 430 (Fabe 348 x Feitse 293) is op 17-jarige leeftijd overleden. De Sport Elite hengst genoot bekendheid dankzij zijn dressuurtalent en vele kampioenschappen die hij behaalde met Ingeborg Klooster. Zijn bekendste nakomeling is de hengst Elias 494 die door Marc Peter Spahn wordt uitgebracht in de internationale Grand Prix.

Jorn 430 werd geboren als Johan R. in de stallen van Jappie en zoon Sjoerd Ruiter uit Nij Beets. In 2006 doorliep hij als driejarige het Verrichtingsonderzoek waar hij werd getypeerd als een moderne hengst met veel rasuitdrukking. Een eerlijke, betrouwbare hengst die het werk als licht ervaart, zo werd de hengst beschreven. Een hengst met een goede instelling die mede dankzij zijn lage verwantschap goedgekeurd werd voor de dekdienst. Met zo’n 900 dekkingen kreeg hij beperkt kansen, maar zijn dressuurtalent was onbetwist.

‘Hij danste, ik genoot’

“Hij was super talentvol”, vertelt amazone Ingeborg Klooster die de langste tijd met de hengst heeft gewerkt en met hem startgerechtigd was in de Grand Prix. “Hij was zeer werklustig en dat maakte hem soms ook wat ingewikkeld. Maar die eigenschap was ook zijn kwaliteit, hij ging voor me door het vuur. Het laatste jaar dat ik hem heb gereden hebben we ook het beste jaar gehad omdat we elkaar begrepen.” Vele hengstenkampioenschappen schreven ze op hun naam, maar de mooiste herinnering heeft de amazone aan de kür op muziek in Zuidbroek in 2013. “Daar viel alles op zijn plek. Hij danste, ik genoot.”

Geen ‘touwtjespaard’

Jorn 430 komt uit een dijk van een moederlijn (stam 50) die bol staat van de Model en Preferente merries. Te beginnen bij zijn moeder Anke R. Model (v. Feitse 293), vervolgens Ostara Model (v. Naen 264) die de Centrale Keuring al eens wist te winnen. De derde moeder op rij is de Ster Preferente Elsje (v. Meindert 263), een dochter van Xanthie Ster Preferent (v. Ritske 202). Vervolgens de stammoeder van de fokzekere stam 50: Namke Model Preferent (v. Nuttert 200). Een ‘touwtjespaard’ was Jorn 430 zeker niet, geeft Klooster aan. “Op de Hengstenkeuring liet hij zich nooit goed zien met al die mensen, de muziek en warmte.”

Van Jorn naar Elias

Naast Jorn 430 reed Klooster ook de merrie Maaike Brechtsje D. Kroon Sport Prestatie AA (v. Maiko 373). Vol enthousiasme over beide paarden en daarmee logischerwijs adviseerde ze de eigenaren een combinatie te maken. Het resultaat is Elias 494, die samen met Marc Peter Spahn een ongelooflijk grote ambassadeursrol vervult voor het Friese paard. Naast deze Grand Prix-hengst bestaat de nalatenschap van Jorn 430 uit één Model-, één Kroonmerrie en zes paarden met het Sportpredicaat.

Bron: Phryso