Friese hengst Olgert 445 overleden

De goedgekeurde Friese hengst Olgert 445 Elite is vrijdag overleden. Dat werd op facebook bekend gemaakt. Olgert was pas vijftien jaar.

“Je gaf nooit op! En was tot op t laatste moment helder en oogde topfit! Wat hebben we mooie momenten met jou meegemaakt!!! Een heel speciaal paard, altijd blij, altijd goede zin…. Helaas moeten we je nu missen, maar de mooie herinneringen blijven!”, zo staat te lezen op de fb-site van Olgert 445.

Carrière

In de sport kwam de hengst onder Dunja Constant uit in de Grand Prix dressuur en ook in de tuigsport bereikte Olgert het hoogste niveau.

Nakomelingen

De hengst is niet alleen zelf succesvol in de sport, hij heeft ook al meerdere nakomelingen, die goed presteren. Enkelen daarvan zijn It’s Britt’s Hebbe, die met Britt Muis successen boekt in de Lichte Tour en Doeke fan Berltsum, die met de Belgische Patricia Mannaerts uitkomt in de Zware Tour.

Bron: FB