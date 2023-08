Friese hengst Olrik overleden

De Friese hengst Olrik 383 Sport (Jacob 302 x Peke 268) is overleden. De door Sipke Jansma gefokte hengst van familie Dankert werd afgelopen woensdag ingeslapen. Hij werd 27 jaar.

Olrik werd in 1996 geboren als Murk S.J. bij fokker Sipke Jansma in Donkerbroek. Olrik 383 was een zoon van Jakob 302 uit Yfke S.J. Ster Preferent (Peke 268), uit stam 83. Remmelt 323 en Gerlof 294 kwamen ook uit deze laagverwante merrielijn.

Een van de verrichtingstoppers

Als vijfjarige doorliep Olrik 383 het Centraal Onderzoek en werd gestationeerd op de hengstenhouderij Marksate van wijlen Bob Hofstee. Olrik was wat krap aan de maat, waardoor zijn aanwijzing voor het CO wat op zich liet wachten. Eenmaal in het CO werden enkele witte haren in zijn neus geconstateerd waardoor hij het CO moest verlaten. Toen bleek dat hij een schimmelinfectie had gehad kon hij weer instromen en uiteindelijk bleek hij – met allemaal 7’s op zijn protocol – één van de verrichtingstoppers. De hengst blonk met name uit door zijn draf met veel afdruk en zweefmoment, en een galop die gedragen en in balans was.

Goedgekeurd op afstammelingen

In 2005 werd de hengst – die drager was van het waterhoofdgen – goedgekeurd op afstammelingen, die in beenwerk en beweging overtuigden. In totaal zijn er 565 nakomelingen geregistreerd van Olrik 383, waaronder één Modelmerrie: Ally oet oale Kloosterveen Model Preferent AA (Olrik 383 x Ulbert 390), drie Kroonmerries, 11 Sportpaarden en twee paarden haalden het AAA-predicaat.

Op 18-jarige leeftijd naar Frankrijk

In 2014 verhuisde Olrik op 18-jarige leeftijd naar Frankrijk naar Savine en Pieter Priester die ook Mewes 438 ter dekking hadden. Met het stoppen van hun paardenbedrijf verkochten ze Olrik aan hun trouwe vakantiegasten de familie Dankert uit de Achterhoek. Ze hadden een klik met de hengst die zo na vier jaar weer terug naar Nederland kwam. Daar heeft hij nog van zijn pensioen kunnen genieten, vertelt Tineke Dankert. “In goede gezondheid, tot het laatste half jaar. Hij was een paard met een super karakter, hield van alle aandacht en was altijd vrolijk.”

Hieronder een video uit 2011 van de presentatie van de destijds 15-jarige Olrik op de Hengstenkeuring

Bron: Phryso