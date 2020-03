Friese hengst Rindert 406 overleden

Rindert 406 Sport (Brandus 345 x Jochem 259) is afgelopen weekend ingeslapen. De Friese hengst, die geboren werd als Rinse fan Tersoal, werd 23 jaar oud.

De stond bij Rudy Rienstra van Hengstenhouderij De Terpen in Wommels ter dekking. “De kans is groot dat hij de laatste hengst op ons dekstation was”, aldus Rudy die Rindert zijn ‘grote maat’ noemt. “We hadden een sterke band, waren helemaal op elkaar ingesteld, hij was eigenlijk lid van de familie.” Vanaf afgelopen herfst zag Rienstra de hengst minder worden en toen hij op zaterdag niet meer overeind kon komen was de beslissing snel genomen.

Verrichtingstopper

Rindert 406 werd in 2002 goedgekeurd en was die jaargang de verrichtingstopper met hoge scores voor de draf, de rijproef en de showproef. Ook voor het nakomelingenonderzoek slaagde hij glansrijk, waarbij zijn nakomelingen volgens het rapport beschikken over veel looplust en goed bewerkbaar zijn. De hengst bracht het in de dressuursport tot ZZ-Licht waarbij hij meerdere malen Fries en Nederlands kampioen werd. Met Wylster 463 heeft Rinder een goedgekeurde zoon, die zich net als zijn vader opvallend laat zien in het tuig.

Bron: Phryso