Friese hengst Tjalf 443 overleden

In Zuid Afrika is op maandag 16 november de KFPS stamboekhengst Tjalf 443 (Heinse 354 x Tjimme 275) gestorven. De door M. v.d. Meer uit Boornbergum gefokte hengst werd 22 jaar oud.

De als Tietze geboren Tjalf 443 verdiende op 10-jarige leeftijd zijn dekbrevet nadat hij zijn sporen in de sport had verdiend in het tuig met Sybren Minkema en Jolanda Schreuder. Zij hadden de hengst ook in hun bezit toen hij in 2008 zijn Verkort Onderzoek met succes afrondde.

Handig en elastisch

In 2009 werd Tjalf 443 verkocht naar Zuid-Afrika naar Doorndraai Stud van Marlise Botes. “Ik heb nog nooit een paard gehad met zo’n verticale hals”, vertelt Sybren Minkema, die vader Heinse 354 ook een aantal keren naar een kampioenschap reed en daarmee al vroeg fan van Tjalf 443 was. “Niet te groot, maar heel erg handig en enorm elastisch.”

Grand Prix-nakomelingen

In de fokkerij heeft Tjalf 443 beperkt kansen gehad. In totaal staan er zo’n 200 dekkingen te boek. Met een Sterpercentage van 58%, vijf Kroonmerreis en een aantal Grand Prix-nakomelingen zoals Izaak fan de Klaster Sport Elite – door Daniëlla Smit uitgebracht onder de sportnaam Het Swarte Paert Izaak – en Filou S.B. Ster AA heeft hij zijn sportgenen doorgegeven.

