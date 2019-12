Geblesseerd Brits CCI4*-eventingpaard Rathmoyle King ingeslapen

Het voormalig CCI4*-eventingpaard Rathmoyle King (v. Furisto's Diamond) is op 21-jarige leeftijd ingeslapen. De schimmel werd vanaf zijn vierde jaar gereden door Carolyne Ryan Bell, die met hem op de longlist voor de Olympische Spelen van 2012 in Londen stond. Na een blessure, die hij in 2014 opliep in Burghley, keerde hij terug als leerpaard voor young riders.

“Hij heeft een fantastisch jaar achter de rug en het heel moeilijk om te overwegen hem in te laten slapen”, vertelt Ryan Bell. Hoewel het niet haar eerste internationale paard was, beschouwt de amazone ‘Smartie’ wel als haar eerste paard dat briljant was in alle drie de onderdelen.

“Aan het begin van onze carrière trainde ik bij Judy Bradwell en zij vertelde me dat hij een Grand Prix-dressuurpaard had kunnen zijn. Toen ik bij Yogi trainde, zeiden ze: ‘dat kan een springpaard zijn’, waarop ik dan vervolgens zei: ‘dank je wel, maar hij vindt cross country ook geweldig”.

