Gelderse fokker en hengstenhouder Ido Jacobs onverwachts overleden

Ido Jacobs uit Vragender is overleden. De fokker met een grote liefde voor het Gelderse paard en eigenaar van onder andere, de voor het KWPN-verrichtingsonderzoek aangewezen, James R (v. Recruut) overleed onverwachts, zo maakte het KWPN vandaag bekend.

Jacobs was een enthousiast paardenliefhebber en dat met name van het klassieke Gelderse Paard. Zo kocht hij de hengst WV Saron (v. Creool) bij de familie Van Sijpveld uit Kesteren en spaarde kosten noch moeite om deze veelzijdige hengst te laten schitteren in zowel het springen als de dressuur. Vanwege zijn goede prestaties in beide disciplines behaalde WV Saron op latere leeftijd zijn dekbrevet en zorgde in de Gelderse populatie voor de nodige, fijne nakomelingen. Zo is dochter en elitemerrie Happines de moeder van de afgelopen voorjaar KWPN-goedgekeurde McKenzy JHL (v. Alexandro P).

White Head

Jacobs was ook bijzonder trots op zijn Gelderse ‘springhengst’ James. R, die aangewezen was voor het KWPN-verrichtingsonderzoek, maar daar uiteindelijk niet werd aangeleverd. Volgens het KWPN moest de hengst ook voorgesteld worden in het tuig en daar was Jacobs niet van op de hoogte vertelde hij destijds. Jacobs volgde zijn eigen weg met de hengst, ook wel bekend als White Head en heeft dit jaar de geboorte van het eerste veulen van zijn oogappel ook nog meegemaakt.

Bron: Horses.nl/KWPN