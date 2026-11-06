Gelderse hengst Chablis (19) overleden

Op de leeftijd van 19 jaar overleed deze week de voorheen KWPN-goedgekeurde Gelderse hengst Chablis. Een koliekaanval werd hem noodlottig. Eigenaresse Guusje-Giselle van Lith deelde het bericht zelf op Facebook.

KWPN Door

De zoon van keurhengst Upperville werd geboren uit een sterke Gelderse stam. Zijn moeder was Minetty (ster preferent prestatie van Zep x Amor). Hij werd geboren in Wijhe en gefokt door de doorgewinterde Gelderse fokker Ria Hekkert. Hij werd als driejarige met succes voorgesteld op de Hengstenkeuring, in de richting Gelders paard. Hij slaagde tijdens het verrichtingsonderzoek met onder meer een 8 voor zijn stap en galop, daarnaast sprong hij heel verdienstelijk. Ook aangespannen deed hij braaf en gehoorzaam zijn werk.

ZZ-Zwaar met Mark van de Donk

Eenmaal goedgekeurd werd hij gekocht door Nicole Plas. Zij bracht hem onder bij Henri Kruitbosch. Deze ruiter gaf hem een goede basisopleiding, waarna de teugels werden overgenomen door Mark van de Donk. Hij leidde de hengst op tot ZZ Zwaar-niveau. Daarna verhuisde hij weer terug naar zijn eigenaresse. Na een succesvol dekseizoen werd Chablis in 2014 geruind, omdat Nicole nooit een carrière had geambieerd als hengstenhouder en in haar optiek gingen sport, dekdienst en gewoon lekker paard zijn niet samen. Daardoor verdween de hengst uit de schijnwerpers.

30 geregistreerde nakomelingen

Chablis heeft als Gelderse dekhengst toch dertig geregistreerde nakomelingen gegeven. Hij heeft als hengst meegedaan aan verschillende hengstencompetities en -shows en werd dan voorgesteld in de disciplines aangespannen, dressuur en springen. Steeds vielen dan zijn werklust en medewerkzaamheid positief op. Beide eigenschappen, alsmede zijn correcte exterieur en bewegingsvorm, lijkt hij consequent te hebben doorgegeven aan zijn nakomelingen, zodat zijn invloed zeker nog zal doorwerken in de Gelderse fokkerij.

Bron: KWPN