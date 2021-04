Gepassioneerd paardenman Steffen Bothendorf (66) overleden

Steffen Bothendorf, jarenlang bedrijfsleider van Hauptgestüt Graditz en plaatsvervangend bedrijfsleider van Landgestüt Moritzburg, is na een zware ziekteperiode op 66-jarige leeftijd overleden. Bothendorf legde zijn ziel en zaligheid in de ontwikkeling van Graditz en maakte daarnaast jarenlang deel uit van de hengstenkeuringscommissie van het Trakehner Verband.

Bothendorf begon in 1982 als fokkerijleider bij Graditz en werd twee jaar later aangesteld als plaatsvervangend bedrijfsleider. In die periode zorgde hij er voor dat de stoeterij na de val van de Berlijnse muur door kon gaan zoals daarvoor, maar in 1991 werden vrijwel alle volbloedmerries en -jaarlingen verkocht. Dat was een belangrijk keerpunt in zijn professionele leven. Met de oprichting van de stoeterij in 1992 op de locaties Moritzburg (staatsstoeterij) en Graditz (hoofdstoeterij) werd hij aangesteld als bedrijfsleider van de hoofdstoeterij en plaatsvervangend bedrijfsleider van de staatsstoeterij.

Belangrijke rol

In de 25 daaropvolgende jaren speelde hij samen met Hans Joachim Smirek een belangrijke rol in de ontwkkeling van de hoofdstoeterij. Ze bouwen een kwalitatief hoogstaand merriebestand op, bestaande uit twintig rijpaardmerries en vijf Trakehner-merries. Daaruit is een reeks kwaliteitsvolle hengsten, merries en succesvolle sportpaarden voortgekomen. Voorbeelden daarvan zijn Freiherr von Stein (Millennium x Perechlest) en Sir Graditz (Sezuan x ).

Vernieuwing

De reconstructie en vernieuwing van het kasteelgebouw, de stallen en de buitenfaciliteiten onder leiding van de Staatsgebouwendienst in Leizpig, die gedurende twintig jaar in secties werd uitgevoerd, vormde een grote uitdaging. Bothendorf droeg veel van zijn eigen ideeën bij. Onder zijn leiding werden een aantal fokevenementen georganiseerd, waaronder de Saksen-Thüringer Paardendagen, de jaarlijkse Trakehner Veulenkampioenschappen en een aantal Trakehner Landesstutenschauen. Hoogtepunt was in 2011 het evenement ter ere van het 325-jarig bestaan van Hauptgestüt Graditz.

Fokkerij

Bothendorf maakte van 2002 tot 2019 deel uit van de hengstenkeuringscommissie van het Trakehner Verband. Daarnaast zette hij zich in om jonge mensen te interessen voor de fokkerij.

Bron: Züchterforum