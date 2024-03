Gepassioneerde paardeneigenaar Gerard Korbeld (75) overleden

Gerard Korbeld is in de nacht van woensdag op donderdag overleden op 75-jarige leeftijd. Korbeld was als eigenaar van een aantal topsportpaarden van Willem Greve en Adelinde Cornelissen een groot sponsor van de paardensport. Of zoals Willem Greve het treffend omschrijft: "Hij had niet veel paarden, maar wel veel bijzondere paarden."

Het woord liefhebber treft Gerard Korbeld misschien nog wel het beste. Liefhebber van de paardensport, liefhebber van zijn paarden, maar minstens zo zeer: liefhebber van zijn ruiters en zijn mensen. Ruiters zoals Adelinde Cornelissen en Willem Greve.

Heel veel betekend

En dat geldt andersom ook: “Hij heeft voor mij heel veel betekend”, vertelt Willem Greve vanuit Ocala, waar hij dit weekend rijdt in de Longines League of Nations.

“Hij was veel meer dan een eigenaar. Ik weet niet eens goed hoe ik het uit moet drukken: een soort vertrouwenspersoon, iemand waar ik naar toe ging voor raad. En iemand waar ik altijd op kon rekenen. Ik ben trots en blij dat ik hem zo goed heb mogen kennen. Een ontzettend bijzonder en abnormaal goed mens.”

Gerard en Gerda Korbeld (uiterst links) bij het afscheid van Carambole Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Bijzondere eigenaar

“Gerard had niet veel paarden, maar wel veel bijzondere paarden”, zegt Greve, die Korbeld leerde kennen via de hengst Ukato. Vervolgens zorgde hij ervoor dat Greve zijn once-in-a-lifetime Carambole kon behouden en in 2023 gingen Willem Greve en Gerard Korbeld ‘het avontuur’ samen nog eens aan met Pretty Woman van ’t Paradijs.

De merrie die op jonge leeftijd door Greve werd ontdekt bij haar fokker familie Rooms ontwikkelde zich vorig jaar al spectaculair. En zoals dat dan gaat met een talentvolle achtjarige, kreeg Willem Greve zeer interessante biedingen.

Maar in plaats van de grote klapper te maken, meldde Greve zich bij Gerard Korbeld, de man die hem in het begin van zijn carrière richting de top had gesteund door Carambole voor Greve te behouden. Korbeld zag de merrie in januari tweede worden in de Grote Prijs van Amsterdam.

Willem Greve met Pretty Woman van ’t Paradijs Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Adelinde Cornelissen

Korbeld staat ook te boek als eigenaar van verschillende paarden van dressuuramazone Adelinde Cornelissen. Zo is hij eigenaar van Governor, was hij samen met Cornelissen eigenaar van Parzivals volle broer Fleau de Baian (inmiddels verkocht) en enkele jonge hengsten. Korbeld speelde ook een rol in het behouden van Parzival op het hoogtepunt van diens carrière.

Adelinde Cornelissen met eigenaar Gerrad Korbeld.

Geridderd

Gerard Korbeld werd in 2019 op 70-jarige leeftijd geridderd in de Orde van Oranje Nassau. Niet alleen wanwege zijn bijdrage aan de Nederlandse paardensport- en fokkerij kreeg Korbeld een koninklijke onderscheiding. Dat was ook voor de bestuurlijke functies die hij uitoefende bij verschillende stichtingen.

Gerard Korbeld was één van

Korbeld werkte zich van meubelmaker op tot directeur van het bedrijf Harmeling Interieurs BV in Rijssen. Hij was bestuurlijk actief voor het Samenwerkingsverband Twente/Salland, Stichting Hippisch Centrum ‘t Oale Spoor in Hellendoorn, Stichting Karibu Rwanda in Wierden en zette zich vrijwillig in voor deze functies.

Familieaangegenheid

De paardensport was voor Gerard Korbeld ook een familie-aangelegenheid. Samen met vrouw Gerda kwam hij regelmatig kijken bij zijn paarden en ook op concoursen was hij regelmatig van de partij. Familie Korbeld blijft als eigenaar de paardensport ondersteunen.

Korbeld kwakkelde al iets langer met zijn gezondheid en overleed in de nacht van woensdag op donderdag.

Lees volgende week een uitgebreid In Memoriam in de Paardenkrant

