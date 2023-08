Gerda Brinkman overleden

Gerda Brinkman-Waanders, de vrouw van internationaal parcoursbouwer Jos Brinkman, is door een noodlottig ongeval om het leven gekomen. Brinkman-Waanders was zelf actief in de springsport en nam onder andere deel aan de NCRV Springtrofee, een nationale competitie die in de jaren zeventig op de televisie werd uitgezonden.