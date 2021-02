Gerenommeerde Zwitserse dierenarts Dr. Hans-Georg Stihl overleden

Dr. Hans-Georg Stihl is op zondag 21 februari 2021 op 83-jarige leeftijd overleden. Stihl was een wereldwijd gerespecteerde dierenarts. Hij ontving in 2016 uit handen van Paul Schockemöhle en Ulrich Kasselmann de PSI Lifetime Achievement Award.

Stihl zette een eigen kliniek op in Ins (Zwitserland) en begeleidde daar talloze vooraanstaande dierenartsen. Hij was daarnaast zeer betrokken bij de rensport in Duitsland en Zwitserland, maar verwierf evenveel bekendheid in de FEI-wereld en stond erom bekend wonderen te kunnen verrichten.

PSI-team

Dr. Stihl maakte vanaf het prille begin deel uit van het PSI-team en was er bij van 1981 tot 2020. Het eerste paard dat hij onderzocht op Hof Kasselmann was de legendarische Deister. Vervolgens introduceerde Schockemöle de dierenarts bij andere grote springstallen.

Dopingzaken

Ondanks zijn goede reputatie, was Stihl ook betrokken bij een aantal controversiële dopingzaken. In de jaren ’80 werd hij door de Franse politie staande gehouden met een kofferbak vol verboden medicijnen. Daarnaast werden een aantal paarden die onder zijn behandeling stonden, waaronder Rusty van Ulla Salzgeber en Whisper van Isabell Werth, positief getest op verboden middelen.

Bron: Eurodressage