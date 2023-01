Gerrit Bronsvoort (61) overleden

Op 2 januari is Gerrit Bronsvoort overleden. De fokker uit Lettele overleed aan de gevolgen van de behandeling van acute leukemie. Bronsvoort werd 61 jaar.

Gerrit Bronsvoort runde Stal De Borgelink. Daar hield hij zich, samen met echtgenote Ineke, bezig met pensionstalling en opfok. Daarnaast was Gerrit gepassioneerd fokker. Hij fokte onder andere Ivito (Dream Boy x Johnson) die onder zijn sportnaam I’m a Dreamboy in de Zware Tour uitkomt. In 2019 werd zijn merrie Lavita, een volle zus van Ivito, op de Centrale keuring in Overijssel gekroond tot kampioene bij de driejarige dressuurmerries.

Gerrit Bronsvoort. Foto: Jacquelien van Tartwijk

Erehaag

Vanmorgen werd de laatste eer bewezen aan Gerrit Bronsvoort. Daarbij vormden 19 paarden met hun ruiters een erehaag om Gerrit naar zijn laatste rustplaats te begeleiden. Zijn fokmerries Dance Away en Evita voerden de rouwstoet aan.

Bron: Horses.nl / De Stentor