Gerrit van Esterik (59) overleden

Gerrit van Esterik, fokker en mede-eigenaar van onder andere de KWPN-goedgekeurde hengsten Ferdeaux en Number Two, is overleden. Van Esterik overleed in de nacht van woensdag op donderdag, een paar dagen na zijn 59ste verjaardag, aan de gevolgen van kanker.

Gerrit van Esterik en zijn vrouw Anne-Marie uit Ochten genieten in de fokkerijwereld de meeste bekendheid met hun fokproduct Ferdeaux (v. Bordeaux), die ook altijd in hun mede-eigendom bleef (samen met Joop van Uytert). Die hengst fokte hij uit zijn topmerrie Part Two (Ferro x Zonneglans), die naast Ferdeaux nóg drie Lichte Tour-geklasseerde paarden leverde. Ferdeaux werd op de hengstenkeuring in 2013 derde in de kampioensring en werd met 84 punten in het stamboek ingeschreven. Hij won de hengstencompetitie in de klasse L en liep met drie ruiters (Kirsten Brouwer, Hans Peter Minderhoud en Renate van Uytert) succesvol in de Lichte Tour.

Tweede goedgekeurde hengst

Afgelopen jaar kregen Gerrit en Anne-Marie van Esterik hun tweede hengst uit Part Two goedgekeurd: Number Two (v. Just Wimphof), die ook mede in bezit van Joop van Uytert is. Die hengst werd ingeschreven met 83,5 punten.

Geliefd

Los van de successen die Van Esterik boekte in de fokkerij, was hij in die wereld ook zeer geliefd bij de mensen die hem kenden.

Bron: Horses.nl