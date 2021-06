Gert Willem van Norel overleden

Topfokker en hengstenhouder Gert Willem van Norel (76) is op donderdagochtend 3 juni overleden. Van Norel stond aan de basis van de bekende Pretendenthoeve. Van Norel werd afgelopen maandag geopereerd aan zijn hart, maar daarna verslechterde zijn toestand.

Gert Willem van Norel startte in 1969 met zijn eigen fokkerij en specialiseerde zich van de beginne in dressuurpaarden. Hij begon zijn hengstenhouderij met de aangekochte hengsten Levade (v. Duc de Normandie), Niels (v. Le Faquin xx) en Maarschalk (v. Enfant de Normandie), maar de echte doorbraak volgde in 1977 met de zelfgefokte stempelhengst Pretendent, grondlegger van enkele invloedrijke hengstenlijnen in de Nederlandse dressuurpaardenfokkerij (Vincent, Vanitas, Facet en Cabochon). Opmerkelijk voor die tijd was dat deze hengsten op hoog niveau werden uitgebracht in de sport, vooral door Annemarie Sanders-Keijzer.

Andere bekende hengsten uit de fokkerij van Van Norel zijn onder andere Uphill, Charmingmood, Il Divo en Grand Prix-hengst Expression.

Op 28 augustus 2004 werd Van Norel gehuldigd als KWPN Fokker van het Jaar. Een mooie kroon op zijn werk. In 2015 werd hij vanwege zijn verdiensten voor de paardenfokkerij benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Bron: Horses.nl/Pretendenthoeve