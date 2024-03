Op 4 maart is Gertjan ter Heijden overleden. Gertjan was tientallen jaren actief als dierenarts en was daarnaast FEI veterinair. De gepassioneerde dierenarts werd 70 jaar.

Gertjan ter Heijden was jarenlang verbonden aan Dierenartsenpraktijk Doetinchem-Zeddam en heeft als dierenarts een belangrijke bijdrage geleverd aan de paardengeneeskunde. Daarnaast beschikte Gertjan over een brede algemene kennis en was hij juridisch goed onderlegd.

Afscheid

Op zaterdag 9 maart is er van 14.00 tot 16.00 uur bij De Radstake (Twenteroute 8, 7055 BE Heelweg) gelegenheid om het glas te heffen op het leven van Gertjan.

Bron: Horses.nl