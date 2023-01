Glock’s Flirt overleden

Glock's Flirt (v. Florestan), de vosruin waarmee Hans Peter Minderhoud in 2016 de WB-finale won en heel veel keer internationaal op het podium eindigde, is overleden. Dat maakte Glock Horse Performance Center (GPHC) vandaag via social media bekend. Flirt is afgelopen september ingeslapen, toen was hij 21 jaar. Zijn laatste internationale optreden was in 2017 in Den Bosch, waarna hij door een peesblessure, die niet helemaal herstelde, van zijn pensioen mocht gaan genieten.

“Onze geliefde Flirty is heel zacht ingeslapen in het bijzijn van zijn geliefde tweebenige vrienden”, laat het GPHC in een bericht weten. In het bericht laat het GHPC ook weten dat ze nu pas naar buiten komen met het overlijden van Flirt omdat ze eerst zelf even de tijd hebben genomen om het ergste verdriet te verwerkrn. “Hij was 21 jaar en een van de meest geliefde paarden, die we ooit hebben gehad. Een trouwe sportpartner, altijd braaf, zachtaardig en heel toegewijd aan ‘zijn’ mensen.”

2010

“In 2010 ontdekten we Flirt de Lully, zoals hij destijds heette. Hij was negen jaar en stond aan het begin van zijn carrière. Zijn fokker, Hans-Jakob Fünfschilling, vertelde ons dat hij als driejarige ongelooflijk opviel met zijn charisma en bewegingstalent, maar ook moeilijk te hanteren was. Hij liet zich niet opzadelen en hij liet je ook niet opstijgen”, aldus GHPC in hun bericht. De ruin werd vanaf zijn vierde gereden door Jasmine Sanche en ging als zesjarige naar Hartwig Burfeind, die hem opleidde tot de Grand Prix. Daarna nam Minderhoud de teugels over en groeide Flirt uit tot een paard van wereldklasse.

Laatste optreden

“Hij won drie WK-etappes, overtrof meermaals de 80%-score, behaalde meerdere topklasseringen tot op vijfsterrenniveau en danste naar de overwinning in de Wereldbekerfinale in Göteborg in 2016”, vervolgt het bericht op de website van het GHPC. “Bij zijn laatste internationale start, in 2017 in ’s -Hertogenbosch won onze Flirty de wereldbeker kür op muziek met maar liefst 84,890% en gaf ons op zestienjarige leeftijd een prachtig laatste optreden, zij het zonder dat we het toen wisten.”

Pensioen

Flirt kreeg en peesblessure en daarvan is hij nooit helemaal hersteld. Hij was wel fit genoeg om te genieten van zijn nadagen in de wei van het Glock Horse Performance Center Nederland, wat hij vijf jaar heeft gedaan. “In de laatste weken van september 2022 had hij pijn, kon hij moeilijk opstaan en kon hij niet meer eten. We hebben gewacht en gehoopt dat de dierenartsen hem nog konden helpen, maar helaas was dit niet mogelijk”, aldus het GHPC in zijn bericht. “Op 22 september glipte Flirty zachtjes weg, omringd door zijn verzorgers en zijn mensenvriend, Hans Peter Minderhoud. Vaarwel Flirty, we zullen je nooit vergeten.”

Bron: GHPC