Glock’s Zonik (13) ingeslapen na dubbele beenbreuk

De dertienjarige hengst Glock´s Zonik (v. Blue Hors Zack) is niet meer. Dat maakte team Glock vandaag bekend. De hengst werd op 13 juli in Duitsland geopereerd aan een blessure en na een geslaagde operatie ging het, bij het bijkomen uit de narcose, mis. In de recovery box brak hij beide achterbenen en daarom werd besloten hem in te laten slapen.

“Het is ongelofelijk en voelt onwerkelijk, we zijn in shock en zeer bedroefd. We hebben onze prachtige hengst, super vaderdier en sportpartner verloren”, schrijft team Glock op Facebook. “Zonik werd kort voor CHIO Rotterdam kreupel en daarbij dachten we aan een hoefprobleem. Bij nader onderzoek werd een blessure gediasnosticeerd en we besloten hem de laten opereren in Duitsland, bij één van de meest gerenommeerde klinieken. De operatie vond plaats op 13 juli. De operatie slaagde, maar in de recoverybox verwonde Zonik zich zo erg dat we hem uit zijn lijden moesten verlossen. Hij brak beide achterbenen.”

Karrentrekker voor Nederland

De Deens gefokte Glock´s Zonik werd als vierjarige aangeschaft door Glock. Zonik won in het najaar van 2012 het kampioenschap voor vierjarige Deense dressuurpaarden met onder andere een 10 voor de draf en een 9,5 voor de galop en de rittigkeit en daar werd de hengst ontdekt door Team Glock.

Na een zegetocht in de Lichte Tour ontwikkelde hij zich met Edward Gal tot de karrentrekker in het Nederlandse team. Gal en Zonik waren de best presterende combinatie van het Nederlandse team op de Wereldruiterspelen in Tryon en werden daar zevende (77,189%) in de Grand Prix en zevende (77,751%) in de Spécial.

In de Grand Prix op het EK dressuur in Rotterdam (2019) was Zonik met Edward Gal ook het paard dat Nederland, samen met de Vivaldi-hengsten Desperado en Dream Boy, naar zilver leidde in de landenwedstrijd.

Nieuwe toekomst met Hans Peter Minderhoud

Omdat Edward Gal inmiddels de twee Totilas-zonen Glock´s Toto jr en Glock´s Total US klaar heeft voor de Grand Prix, kreeg Zonik dit voorjaar een nieuwe ruiter. Hij zou voortaan met Hans Peter Minderhoud in de baan gaan verschijnen. En dat deed hij ook al met succes: in Le Mans, op de tweede wedstrijd van de nieuwe combinatie, scoorde Zonik 76,065% in de Grand Prix en 80,425% in de kür. Het was de bedoeling dat Minderhoud met Zonik een gooi zou gaan doen naar een teamplaatsje op het EK in Hagen. “Hij had nog zo’n toekomst voor zich, maar het mocht niet zo zijn”, aldus Glock op Facebook.

“We zijn er echt kapot van”, zegt Nicole Werner tegen Horses.nl

Bron: GHPC/Horses.nl