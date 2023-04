Gooitzen Wester (40) overleden

Op vrijdag 31 maart is paardenman Gooitzen Wester overleden. Gooitzen was een ware liefhebber van het Friese paard, samen met zijn vrouw Linda Wester-Visser en hun kinderen. Gooitzen Wester werd slechts 40 jaar.

Tuigpaardliefhebbers kenden Gooitzen vooral van het rijden met zijn eigen Ulke 338-dochters Hovenierwester Aalwina en Hovenierwester Sterre. Twee merries waar Gooitzen veel mee reed en waar hij in 2014 op de Centrale Keuring ook kampioen tweespan voor de concourswagen mee werd. Met Sterre werd hij in 2015 tevens kampioen ereklasse, regio noord.

Mijlpaal

Begin dit jaar schitterde Gooitzen nog samen met Linda in de Friesian Proms, waar hij Aalwina en Ferre voor de sjees had ingespannen. In februari van dit jaar wist Aalwina nog een mijlpaal te bereiken door als derde merrie binnen het KFPS het Sport-Elite predicaat te behalen dankzij een Sportpredicaat in de disciplines mennen, tuigen en onder het zadel.

Liefde van huis uit

De liefde voor het Friese paard kreeg Gooitzen van huis uit al mee. KFPS stamboekhengst Ulke 338 stond bij vader Willem Wester op stal. Deze hengst was van grote betekenis voor de familie. Als jonge jongen was Gooitzen al veel mee op concoursen en keuringen en zodoende is Gooitzen ook als voorbrenger bekend. De liefde voor het Friese paard kon Gooitzen daarna heel goed delen met zijn vrouw Linda. Ook hun kinderen Willem, Jurre en Douwina zijn betrokken bij de paarden. Willem en Douwina hebben zelfs al de eerste meters in de tuigsport gemaakt in de jeugdrubrieken.

Ommezwaai

Gooitzen Wester was hovenier van beroep en heeft menig jaar zijn eigen hoveniersbedrijf gehad. Daarnaast bestierde het gezin een opfokbedrijf voor jonge Friese paarden op de ouderlijke boerderij van Gooitzen. Een geconstateerde melanoom zorgde echter voor een ommezwaai in zijn leven en dat van zijn gezin. De prioriteiten werden verzet en men probeerde zoveel mogelijk de mooie dingen van het leven te beleven. Helaas kwam daar eind maart 2023 een einde aan. Het hoveniersbedrijf en het opfokbedrijf worden voortgezet door het gezin.

Bron: Het Friese Tuigpaard / Phryso