Gouden olympische merrie Flora de Mariposa (15) overleden

Het internationale springpaard Flora de Mariposa (For Pleasure x Power Light) is onverwacht overleden. Dat maakte eigenaar Haras de Clarbec vandaag bekend. Onder Pénélope Leprévost sprong de merrie naar grote successen, waaronder teamgoud op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. De For Pleasure-dochter overleed aan een acute endotoxemie en werd 15 jaar oud.