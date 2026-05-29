Gouden Speld-drager Henk Davelaar overleden

Gouden Speld-Drager Henk Davelaar is overleden. Hij werd bijna 81 jaar. Met zijn heengaan verliest het KWPN het voorbeeld van een bevlogen bestuurder, een betrokken paardenman en bovenal een verbinder met een groot hart voor de fokkerij en de vereniging.

Decennialang zette Henk Davelaar zich met grote toewijding in voor het KWPN en in het bijzonder voor Regio Utrecht. Vanaf 1994 maakte hij deel uit van het regiobestuur en sinds 1998 was hij actief binnen de ledenraad. Ook binnen de Vertrouwenscommissie speelde hij een belangrijke rol, eerst als lid en later als voorzitter. In 2006 werd hij voorzitter van KWPN Regio Utrecht, een functie die hij met trots, visie en enorme betrokkenheid vervulde.

Man van vooruitgang

Henk was een man van vooruitgang. Hij dacht altijd in mogelijkheden en verbeteringen voor de vereniging en de fokkerij. Onder zijn leiding werden vernieuwingen doorgevoerd zoals de invoering van thuiskeuringen en het verder optimaliseren van de stamboek- en Centrale Keuringen. Daarbij verloor hij nooit de kern van het KWPN uit het oog: kwaliteit, samenwerking en liefde voor het paard.

Echte paardenman

Zijn passie voor paarden en fokkerij was daarbij zichtbaar; Henk stond bekend als een echte paardenman, met kennis van zaken, oog voor traditie én gevoel voor de toekomst van het Nederlandse sportpaard. Hij geloofde sterk in verbinding tussen mensen en regio’s en heeft zich altijd ingezet om de samenwerking binnen het KWPN te versterken.

Gouden Speld

Voor zijn jarenlange inzet werd Henk in 2015 onderscheiden met de Gouden Speld van het KWPN, een erkenning die hij meer dan verdiende. Ook buiten de paardenwereld was Henk actief betrokken, bij het agrarische landschap en cultureel erfgoed. Zo was hij tevens Erevoorzitter van de agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee, Lid in de Orde van Oranje-Nassau en Drager van de Erepenning gemeente Leusden.

