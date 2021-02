GP-hengst Blue Hors Hotline (18) overleden

De als tweejarige voor 800.000 euro geveilde Hannoveraanse kampioen en geprimeerde Blue Hors Hotline (Hofrat x De Niro) is onverwachts overleden. De bij meerdere stamboeken goedgekeurde hengst liep onder Daniel Bachmann Andersen naar 70%-plusscores in de internationale Grand Prix. Hotline werd 18 jaar oud.

“Helaas moest Hotline na twee uitzonderlijke jaren als dekhengst bij Jennifer Arnoldt en Dreamscape Farm geëuthanaseerd worden.

Hij werd getroffen door een plotselinge ziekte waardoor deze zware beslissing genomen moest worden”, aldus Blue Hors.

Negens en tienen

De in Duitsland geboren Hotline was als jonge hengst onverslaanbaar in Duitsland en Denemarken. Op de DWB-keuring kreeg hij als vierjarige indrukwekkende cijfers: vier keer een tien en vier keer een negen. Daarnaast noteerde hij de hoogste punten (149,28) in de 70-dagentest in Duitsland.

Internationale Grand Prix

De hengst maakte in 2013 zijn debuut in de internationale Grand Prix onder Maik Kohlsmidt. Twee jaar later nam Daniel Bachmann Andersen de teugels over. Ook deze combinatie was succesvol met als hoogtepunt de overwinning in de Grand Prix van Aalborg. Aken van later dat jaar was de laatste internationale wedstrijd van Hotline. Daarna werd hij, eerst in Duitsland en daarna in Canada, voor de dekdienst ingezet.

