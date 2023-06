GP-hengst El Torreo de Muze (13) overleden

Stal de Muze heeft onverwachts afscheid moeten nemen van El Torreo de Muze (Taran de la Pomme x Vigo d’Arsouilles). De bij het BWP goedgekeurde hengst was onderweg naar de GCT in Monaco en kreeg een ernstige koliekaanval die hem fataal werd. De door Joris de Brabander gefokte schimmel werd slechts dertien jaar oud.

“Met zijn heengaan nemen we afscheid van een van onze letterlijke en figuurlijke paradepaarden. De zoon van Taran de la Pomme uit de topmerrie Funky Music was in zijn te korte carrière steeds bij de besten van de klas. Als driejarige werd hij goedgekeurd voor BWP en dat betekende het begin van een blitzcarrière. In de hengstencompetitie toonde hij al snel zijn talenten onder Walter Lelie. Later nam Bernardo Alves plaats in het zadel met vele internationale successen tot gevolg”, aldus Stal de Muze.

Palmares

Op de palmares van El Torreo de Muze en Bernardo Alves staan onder meer overwinningen in de Grote Prijzen van Lier, Opglabbeek, Arezzo, Bourg-en-Bresse en de Wereldbekerwedstrijd in Rabat. Hun laatste succes was eerdere deze maand de derde prijs in de GP van Geesteren.

Noodlot

“In totaal wonnen ze maar liefst elf rankingproeven en dan hebben we het nog niet gehad over de vele ereplaatsen. Helaas heeft het noodlot roet in het eten gegooid. We zullen hem missen.”

Bron: Horses.nl / FB Stal de Muze