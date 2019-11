GP-paard First One (9) overleden bij operatie

Een operatie in een kliniek is voor het internationale GP-paard First One (Numero Uno x Carolus II) fataal afgelopen. De KWPN'er overleed door complicaties bij de ingreep. De Numero Uno-zoon werd negen jaar oud.

“Wat een kleine routine operatie had moeten zijn, veranderde in een verschrikkelijk ongeluk dat niemand had kunnen verwachten”, zegt eigenaresse Jasmine Chen over het overlijden van First One.

Internationale carrière

De door A.M. van Zwamen uit Tegelen gefokte hengst begon zijn internationale carrière onder Lars Kersten. Daarna zaten Piergiorgio Bucci, Jasmine Chen en Henrik von Eckermann in het zadel. Afgelopen voorjaar nam Bucci de teugels weer over. Hun laatste wedstrijd was twee weken geleden in Vilamoura.

