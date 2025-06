GP-paard Isidoor van de Helle (17) overleden

Constant van Paesschen liet Isidoor van de Helle (v. Canturo) afgelopen april met sportief pensioen gaan maar daar heeft de ruin niet lang van kunnen genieten. Het 17-jarige GP-paard is overleden, dat heeft Van Paesschen bekend gemaakt.

Constant van Paesschen vormde negen jaar lang een combinatie met de door Stoeterij Van de Helle gefokte Isidoor. Het duo behaalde meerdere topklasseringen in Grote Prijzen, waaronder eind vorig jaar de zege in de GP van Fujairah. Afgelopen april raakte de ruin in de Grote Prijs van Oliva geblesseerd waarna Van Paesschen besloot hem uit de sport te halen.

Moeilijkste dag

“Dit was de moeilijkste dag van mijn leven tot nu toe, om afscheid van je te moeten nemen. We hebben alles geprobeerd om je het pensioen te geven dat je verdiende, om je terug te geven wat je mij al die jaren hebt gegeven. Ik had nooit gedacht dat ik een vechter als jij zou hebben. Altijd je beste gegeven, altijd geprobeerd zo hard als je kon en altijd je stalgenoten naar een hoger niveau getild”, aldus Constant van Paesschen over Isidoor van de Helle.

Once in a lifetime

“Je was echt mijn ‘once in a lifetime’ paard en iedereen hield van je. De stal zal leeg voelen zonder jouw aanwezigheid. Mijn zondagochtenden uit mijn slaapkamer kijken en naar jouw raam kijken zal moeilijk en eenzaam zijn. Ik ben bang voor het verdriet dat ik elke keer zal hebben als ik langs je stal kom.”

Bron: Horses.nl