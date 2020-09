Grand Prix-ruiter Thomas Dolleris Larsen (48) overleden

Thomas Dolleris Larsen werd afgelopen mei getroffen door een hersenbloeding. Daarna werd hij in het ziekenhuis kunstmatig in coma gehouden en een week later geopereerd. Het herstel leek met ups en downs te gaan, maar nu is de Deense Grand Prix-ruiter toch overleden. Larsen werd 48 jaar oud.

Thomas Dolleris Larsen runde zijn eigen dressuurstal AT Dressage. Eerder reed hij onder andere voor Johann Hinnemann, Eugene Reesink en het Deense stamboek.

Oneerlijke strijd

Zijn partner Anemette Holm Petersen maakte het overlijden bekend. “Thomas sliep gisteravond rustig in terwijl zijn moeder en vader zijn handen vasthielden. Thomas voerde sinds 17 mei een oneerlijke strijd en nu kon zijn lichaam het niet meer aan. Thomas gaf niet op en bleef vechten voor zijn hele gezin. Bijna 14 dagen geleden werd hij in het ziekenhuis opgenomen met een infectie in de longen, die uitgroeide tot een zeer ernstige longontsteking, waar de doktoren niet vanaf konden komen met antibiotica enzovoort. Thomas, je bent de coolste man die ik ken en ik hou van je, overal ter aarde. Duizend keer bedankt voor alles. Je zult voor altijd worden gemist …”

Bron: Horses.nl