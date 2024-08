Grand Prix-hengst Florianus (26) overleden

Iron Spring Farm's Grand Prix-hengst Florianus (v. Florestan I) is op 26-jarige leeftijd overleden. De hengst had een carrière in Europa en Noord-Amerika, waarbij hij Karin Rehbein, Belinda Nairn-Wertman en Catherine Malone naar Grand Prix-succes bracht. De hengst bracht ook paarden voort, waaronder de Grand Prix-hengst Rhythm and Blues, de goedgekeurde Westfaalse Grand Prix-hengst For Set, en Garth ISF, die achtste werd met Nadja Büttiker in de voltige wereldbekerfinale in 2023 in Omaha.

”Florianus was perfect en had een groot hart”, herinnert Catherine Malone zich. ”Hij zorgde voor mij en was een geweldig paard om de overstap naar de Grand Prix te maken. Hij gaf me nooit het gevoel dat hij iets ondeugends wilde doen. Hij was super te rijden en genoot echt van zijn werk.”

Perfecte match

Florianus kwam in 2008 bij de Iron Spring Farm terecht. ”We waren op zoek naar een dekhengst om mee te fokken en een hengst die al gepresteerd had”, aldus Meghan deGaray, fokkerijmanager bij Iron Spring Farm. ”Florianus was de perfecte match. Hij had uitstekende internationale Grand Prix successen en stond bekend om zijn fijne karakter. We vertrouwden op zijn genen, omdat de Florestan I-lijn bekend staat om zijn rijdbaarheid en goede temperament, wat voor ons hier bij Iron Spring Farm erg belangrijk is.”

Bron: Iron Spring Farm/Facebook/Horses.nl