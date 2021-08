Grand Prix-hengst Future overleden

De Westfaalse hengst Future (Florestan I x Apart) is eind vorige maand op 23-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van ernstige artrose. De hengst startte zijn carrière onder het zadel van Sven Rothenberger. Daarna namen Marlies van Baalen en later Stéphanie Peters de teugels van Future over. Vervolgens werd hij nog korte tijd gereden door Maria van den Dungen en Kim de Jonge, alvorens hij in 2007 met sportief pensioen ging.

Future werd na zijn goedgekeuring bij het Westfaler Verband aangeschaft door wijlen Arie Gordijn van Hengstenstation De IJzeren Man. Gordijn liet de hengst rijden door zijn schoonzoon Sven Rothenberger, die Future opleidde en uitbracht in de nationale Prix St. Georges. In april ’08 nam Marlies van Baalen de teugels over en nog een jaar later nam Peters plaats in het zadel.

Kortgeding

Arie Gordijn bracht Future in april 2011 over bij jeugdamazone Maria van den Dungen. De amazone zou de hengst één seizoen rijden en daarna zou hij verkocht worden op de Dutch Young Star Eliteveiling, maar Van den Dungen weigerde de hengst af te staan en Gordijn moest een kortgeding aanhangig maken om Future weer terug te krijgen. De voorzieningenrechter besliste dat de hengst op 14 april ’12 terug moest naar De IJzeren Man.

Verkoop

De rechter gaf De IJzeren Man wel gelegenheid om deel te nemen aan de veiling, maar Future verscheen daar niet en bleek al verkocht te zijn naar Oostenrijk. In 2014 kwam hij weer terug op Nederlandse bodem, in het bezit van Leo en Marthijs Brouwer. De gebroeders Brouwer lieten hem op nationaal niveau rijden door Kim de Jonge.

Nafok

Future tekende voor het vaderschap van drie goedgekeurde zonen: For Fortune, Future’s Dream en Volare. Zijn bekendste nakomeling in de sport is Wallace N.O.P. van Nicole van den Dulk.

Bron: Eurodressage/Horses.nl