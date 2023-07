Grand Prix-merrie Donna Silver overleden

Familie Henriksen heeft afscheid moeten nemen van Donna Silver (v. Don Schufro). De DWB-merrie werd door meerdere ruiters succesvol uitgebracht in de internationale Grand Prix, waaronder Hans Peter Minderhoud. Nadat de DWB-merrie ziek was, werd ze vrijdag ingeslapen. Donna Silver werd 22 jaar.

Donna Silver liep haar eerste internationale Grand Prix onder Daniel Bachmann Andersen, daarna onder toenmalige eigenaresse Silvia Rizzo en vervolgens gaf zij de schimmelmerrie te rijden aan Hans Peter Minderhoud. In 2013 keerde Donna Silver terug naar Bachmann Andersen en een jaar later werd ze verkocht naar Zuid-Afrika en reed Chere Burger de merrie. Naast internationaal Grand Prix onder verschillende vier ruiters liep Donna Silver nationaal Grand Prix onder Severo Jurado López.

Leerpaard

Eind 2014 werd Donna Silver verkocht aan HP Horses van Lone Boegh Henriksen als leerpaard voor dochter Rose Marie Henriksen. Zij bracht de schimmel uit bij de young riders. Hun laatste internationale wedstrijd was in juni 2016 in Hagen en in 2017 werden ze Deens kampioen. De laatste jaren genoot de merrie van haar pensioen.

Kort ziekbed

“Na een kort ziekbed hebben we afscheid moeten nemen van onze zeer geliefde Donna Silver. Je werd altijd met een liefdevolle blik begroet en de zon scheen tot het einde op onze mooie Donna. Er zijn geen woorden om te beschrijven hoeveel de hele HP familie haar mooie geest en lange oren in de stal zal missen”, aldus Rose Marie Henriksen.

Beste lerares

“Donna Silver heeft de laatste paar jaar genoten op de wei met maatjes, af en toe een ritje tussendoor en veel liefde. Hoewel ze vrijdag de reis naar de eeuwige weiden maakte, zal haar betekenis niet minder worden. Ik ben zo ontzettend dankbaar voor alles wat Donna me gegeven heeft”, vervolgt Henriksen. “Ze was de beste lerares, reismaatje en niet in de laatste plaats vriendin. De relatie die ik had met Donna kan niet vervangen worden, maar blijft een mooie herinnering.”

Bron: Horses.nl