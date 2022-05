Grand Prix-merrie Reine B overleden

Peter en Hetty Bleeker hebben afscheid moeten nemen van Reine B (Rubinstein I x Vincent). Hun fokproduct genoot van haar pensioen en beleefde eerder een uiterst succesvolle carrière in de sport onder Lotje Schoots. De Grand Prix-merrie werd 24 jaar oud.

Reine B en Lotje Schoots waren een gouden duo. Zo werden ze bij de jeugd drie keer Nederlands kampioen, vier keer Europees kampioen en was er een keer zilver. Na de successen bij junioren en young riders volgde de overstap naar de Grand Prix.

Nakomelingen

Bij het KWPN zijn 17 nakomelingen van Reine geregistreerd waaronder Lichte Tour-paard Brennus B (v. Diamond Hit). Reine is grootmoeder van de KWPN-hengst Mister Maserati (v. Glock’s Toto Jr.).

Langdurige samenwerking

“Heel Europa hebben we doorgereisd samen met haar trouwe fokkers de familie Bleeker, waar een succesvolle en langdurige samenwerking uit is ontstaan. Vele gouden medailles heeft ze gewonnen, nationaal en internationaal met als kers op de taart de Grand Prix. Gelukkig leeft zij voort in haar fantastische nakomelingen”, aldus Lotje Schoots.