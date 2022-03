Grand Prix-paard Aswin (17) overleden

In oktober vorig jaar ging Jean-René Luijmes' Grand Prix-paard Aswin (Sandreo x Jazz) met wedstrijdpensioen. Daar heeft hij niet lang van kunnen genieten. Aswin is gisteren overleden, hij werd 17 jaar.

De door G. Gijsbers gefokte Aswin, in eigendom van familie Bruil, werd door Jean-René Luijmes uitgebracht vanaf de klasse L2 en opgeleid naar de Grand Prix. Hun internationale debuut volgde in 2015. In 2017 maakte het duo in Hickstead deel uit van het Nations Cup-team. Het Nederlandse team eindigde toen als tweede, in de kür behaalden Luijmes en Aswin de tweede plaats. Het laatste CDI van de combinatie was in maart 2020 in Dortmund.

Mooie momenten

“Helaas mocht je niet lang van je pensioen genieten en hebben we je moeten laten gaan. Je hebt nu geen pijn meer en kijkt nu op ons neer van boven. Ik zal je nooit vergeten en je blijft altijd in m’n hart”, aldus Luijmes over het verlies. “Ik ben je zo dankbaar dat ik jaren met je heb mogen schitteren in de ring. Zoveel mooie momenten met je heb mee mogen maken nationaal en internationaal om nu aan terug te denken. Ik ben familie Bruil heel dankbaar dat zij Aswin in mijn leven hebben gebracht en in mij en Aswin samen geloofde.”

Bron: Horses.nl